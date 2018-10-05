Президент предлагает создать единую службу по контролю качества товаров и услуг

Важнее всего, права и здоровье человека - глава государства.

Зачитывая Послание народу Казахстана Нурсултан Назарбаев говорил о необходимости создания единого комитета по контролю качества, безопасности товаров и услуг, передает Zakon.kz.

"Сегодня у нас отсутствует сервисная политика по защите некачественных, опасных для здоровья жизни товаров, в том числе продуктов питания, воды, лекарств, детских игрушек. Вы знаете, в детских игрушках из Китая нашли такую краску, которая вредная для детей. А мы это знали? У нас проверяющие «распылены» в разных областях. У нас есть санэпидстанция, да? Минздрава? Еще какие есть у нас контроли? Ветеринарный. Надо упорядочить эту деятельность", - сказал глава государства.

По его словам, необходимо создать единый комитет по контролю качества, безопасности товаров и услуг.

"Собрать вот это все в одно место и чтобы мы знали, кто отвечает за это, кто контролирует и кто наказывает. В первую очередь, он должен сконцентрировать на продуктах питания, лекарствах, питьевой воде. Детских товарах, медуслугах. Оттуда начинается здоровье человека, так ведь? При этом нужно институционально усилить. Активно использовать общественные организации. Они у нас есть – по защите прав потребителей. Мы всегда помогаем бизнесу, но человек, его права и здоровье - важнее всего. Давайте займемся", - заключил Назарбаев.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!