Назарбаев поручил генпрокурору РК еще раз проверить самозахваченные земли

Хватит, 27 лет погуляли, начальники позахватывали земли и ничего там не делают - Президент о распределении земель.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая с Посланием народу, затронул тему бюрократии в сфере земельных отношений и поручил генпрокурору разобраться с захватом земель, передает корреспондент Zakon.kz.

"Бюрократические процедуры в сфере земельных отношений и строительства. В этом вопросе нет прозрачности, полного доступа к информации для населения и бизнеса. Поручаю создать единую информационную базу данных о земельном фонде, объектах недвижимости. В этом вопросе нужно жестко разобраться, навести порядок отдать землю реальным инвесторам. Это только один пример, надо поработать и по всем другим направлениям которые возмущают людей".

Президент отметил, что в 2019 году - 80% в 2020 - 90% госуслуг должны быть переведены в электронный формат.

"Хватит, 27 лет погуляли, начальники позахватывали земли и ничего там не делают. Прокуратура еще раз проверит, поручаю рассмотреть это Кожамжарову (генеральный прокурор РК). Даже внутри Астаны, что хотят строить, земля есть, но ее не дают - она чья-то. Иди ищи чья, тети Маши там, завуалированно. Прокуратура на то и прокуратура, чтобы добраться до истины. Назови фамилию всему Казахстану, кто за этим стоит, обязательно начальник, может он здесь сидит в этом зале. Я не против, если взял, используй эту землю", - сказал он.

Елбасы поднял тему нерационального использования аграрных земель в стране. Рассказывая об опыте распределения земель в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая, где неэффективно используемые земли отбираются и передаются в другие руки, президент задумался о применении этой системы и в Казахстане.

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