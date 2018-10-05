Назарбаев пообещал проверять выполнение своих поручений

Для эффективного осуществления поставленных задач главы государства необходимо усиливать механизм контроля за проведением реформ.

Выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Нурсултан Назарбаев поручил создать в Администрации Президента Национальный Комитет модернизации, передает корреспондент Zakon.kz.

«Для эффективного осуществления поставленных мной задач необходимо усиливать механизм контроля за проведением реформ. Правительство и госорганы должны до конца года разработать конкретные индикаторы и дорожные карты с охватом всех указанных вопросов развития. Своевременно внести все необходимые для запуска реформ законопроекты в Парламент, исходя из сегодняшних задач. В свою очередь я прошу Парламент качественно и оперативно их рассмотреть и принять», - сказал Президент.

В то же время он поручил создать специальный Комитет для мониторинга за всеми реформами.

«Для мониторинга оценки реализации реформ, основных стратегических документов, то, что я сегодня сказал, поручаю создать в Администрации Президента Национальный Комитет модернизации, который будет мониторить, проверять и требовать выполнение всех указаний и докладывать мне», - уточнил Н. Назарбаев.

По его словам, помимо мониторинга статистических показателей он обеспечит проведение опросов населения, бизнеса по важнейшим вопросам.

«Это будет обратная связь, мы будем знать, что хотят люди, что их не удовлетворяет. Это практикуют все страны ОЭСР. Этот офис будет регулярно докладывать мне о ситуации в каждом направлении», - заключил глава государства.

Ксения Давыдова, Астана

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