Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Старт реформам в МВД должен быть дан с 1 января 2019 года

Безопасность является неотъемлемой частью качества жизни.

Фото : Кокшетау Азия5 октября 2018, 14:30

Сотрудники органов внутренних дел находятся на "переднем фронте" борьбы с преступностью и защищают от нее граждан, нередко рискуя своими жизнями. В то же время общество ожидает коренного улучшения работы правоохранительных органов, в первую очередь, полиции, отметил в своем Послании народу Нурсултан Назарбаев.

Он поручил правительству совместно с Администрацией Президента принять "Дорожную карту по модернизации органов внутренних дел", передает Zakon.kz.

"Старт реформам должен быть дан уже с 1 января 2019 года", - отметил глава государства.

В ходе своего выступления он отметил ряд важных моментов, которые должны быть учтены в рамках модернизации.

В том числе было озвучено, что все города Казахстана необходимо обеспечить системами мониторинга общественной безопасности. Ключевыми параметрами оценки работы полиции должны стать уровень доверия со стороны общества и чувство безопасности у населения.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты