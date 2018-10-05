Старт реформам в МВД должен быть дан с 1 января 2019 года

Безопасность является неотъемлемой частью качества жизни.

Сотрудники органов внутренних дел находятся на "переднем фронте" борьбы с преступностью и защищают от нее граждан, нередко рискуя своими жизнями. В то же время общество ожидает коренного улучшения работы правоохранительных органов, в первую очередь, полиции, отметил в своем Послании народу Нурсултан Назарбаев.

Он поручил правительству совместно с Администрацией Президента принять "Дорожную карту по модернизации органов внутренних дел", передает Zakon.kz.

"Старт реформам должен быть дан уже с 1 января 2019 года", - отметил глава государства.

В ходе своего выступления он отметил ряд важных моментов, которые должны быть учтены в рамках модернизации.

В том числе было озвучено, что все города Казахстана необходимо обеспечить системами мониторинга общественной безопасности. Ключевыми параметрами оценки работы полиции должны стать уровень доверия со стороны общества и чувство безопасности у населения.

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