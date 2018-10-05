Программы «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер» следует продлить до 2025 года - Назарбаев

Необходимо постепенно переходить от модели «инфраструктура к людям» к модели «люди к инфраструктуре».

Реализацию госпрограмм «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер» следует продлить до 2025 года. Об этом заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана, передает Zakon.kz.

«В последние годы по программе «Нұрлы жол» мы сформировали инфраструктуру республиканского значения. С 2015 года построено и реконструировано 2400 км автодорог. Эта работа продолжается, и до 2020 года будет введено еще 4600 км дорог. Теперь нужно системно развивать региональную и городскую инфраструктуру», - сказал Назарбаев.

Для этого, по его словам, в текущем году увеличено финансирование: на дороги местного значения до 150 миллиардов тенге, сельского водоснабжения – до 100 миллиардов тенге.

В свою очередь он поручил акимам сконцентрироваться на решении наиболее острых проблем в регионах за счет данных средств.

«Правительству также необходимо системно подойти к этой задаче, сформировать перечень дополнительных инфраструктурных вопросов, оценить проекты и изыскать источники их финансирования. Строительство новых школ, детсадов, больниц необходимо синхронизировать с планами по развитию населенных пунктов, а также создавать условия для привлечения в этот сектор частных инвесторов», - продолжил он.

В то же время, как отметил глава государства, необходимо постепенно переходить от модели «инфраструктура к людям» к модели «люди к инфраструктуре».

Это, по его мнению, будет стимулировать укрупнение населенных пунктов, повышать эффективность использования выделяемых средств.

Он подчеркнул, что каждый регион и крупный город должны развиваться, опираясь на собственную модель устойчивого экономического роста и занятости с учетом имеющихся конкурентных преимуществ.

«В этой связи нужно разработать систему региональных стандартов для различных населенных пунктов – от опорных сел до городов республиканского значения. Стандарт должен включать конкретные показатели перечня и доступности социальных благ и госуслуг, обеспеченности транспортной, культурно-спортивной, деловой, производственной, цифровой инфраструктурой и другое, - рассказал Назарбаев. -Нужно усилить работу по улучшению экологической обстановки, в том числе по вредным выбросам, состоянию почв, земли, воздуха, утилизации отходов, а также развитию систем экологического мониторинга со свободным онлайн-доступом к ним».

Он также подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено созданию «безбарьерной среды» для лиц с ограниченными возможностями.

«Поручаю до 1 сентября 2019 года разработать Прогнозную схему территориально-пространственного развития страны до 2030 года, которая станет новой картой управляемой урбанизации страны. Для реализации практических мер поручаю подготовить прагматичную программу развития регионов до 2025 года с указанием конкретных мероприятий, проектов и объемов финансирования. Отмеченные аспекты регионального развития нужно учесть в госпрограммах «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер», сроки реализации которых также следует продлить до 2025 года», - сказал Президент РК.

По его словам, первая программа должна сфокусироваться на развитии транспортной инфраструктуры. Вторая – на коммунальном и жилищном строительстве и этим программа нужно придать «второе дыхание».

Кроме того, сказал он, нужно обеспечить внедрение новых подходов к территориальному развитию страны.

На сегодня экономики ведущих стран в большей степени представлены глобальными городами или мегаполисами. Более 70% мирового ВВП создается в городах.

«У нас исторически сложился свой уклад, преобладала аграрная экономика с моногородами и небольшими областными центрами. Поэтому для 18-миллионной страны 3 города-миллионника, 2 из которых стали таковыми в эпоху независимого Казахстана – это большое достижение. Астана и Алматы уже дают более 30% ВВП страны. Однако инфраструктура городов не всегда соответствует быстрорастущим потребностям предприятий и населения», - сказал Назарбаев.

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