Рахман Алшанов: Президент находил болевые точки во всем

Общественность Алматы поддерживает Послание Президента страны.

Сегодня в южном мегаполисе во Дворце Республики собрались сотни алматинцев - представители науки и искусства, бизнеса и банковской деятельности, различных учебных заведений, медицины, спорта, студенты и пенсионеры и так далее, чтобы послушать Послание главы государства. Среди них был и Рахман Алшанов - общественный деятель, ректор университета «Туран», председатель Общественного совета города Алматы. Своими впечатлениями о нынешнем Послании ученый поделился с Zakon.kz.

Особенность сегодняшнего Послания президента страны заключается в том, что он обратил внимание на многие конкретные вещи. Как он говорит, программы приняты, положения имеются, законы есть, инвестиции выделены, но почему это не делается? Поэтому был спрос конкретно в каждом направлении, Президент находил узловые, болевые точки во всем.

В образовании, например, надо повысить зарплату, принять положение о педагоге, обеспечить финансированием. На это выделяются большие суммы. Точно так же по детским садам.

Посмотрите по производству, промышленности. Мы столько сырья производим, но переработка желает оставлять лучшего. Как сказал глава государства, мы до сих пор ввозим колбасу, окорочка, одежду, обувь и так далее. Всё это у нас есть, поэтому встал вопрос конкретно, куда идут инвестиции, на какие сферы.

И здесь каждый министр, каждый аким должны ответить, большой спрос и с министра экономики. Ведь посмотрите, ЮКО сегодня страдает от трехсменки в школе. Президент говорит, это же позор для нашей страны, как это можно? И в то же время мы строим школы в тех регионах, где уже нет острой потребности в этом. В силу разных причин села закрываются, имеется отток в сельской местности, а мы там строим большие школы. Зачем? Как доложила председатель Счетного комитета, во многих регионах у нас идет перекос, ежегодно невыполнение на 800 миллиардов тенге. Кто виноват в этом? Значит, Министерство экономики и Министерство финансов должны четко планировать, распределять ресурсы и обеспечить их выполнение, потому что это ведь народные деньги. И не зря президент вспомнил старый лозунг: экономика должна быть экономной. То есть пора считать деньги.

В целом глава государства знал все болевые точки. Например, автобан построили, а забыли построить дороги внутри района, внутри области, внутри региона. Или водопровод подвели, а до домов не довели. То есть программу вроде выполнили, а до конкретного человека не дошло. А ведь главное, говорит, президент, для человека же мы делаем. Поэтому он призвал, чтобы все внимание было обращено на человека, его заботы, его благополучие и благосостояние.

ВВП и все другие показатели нужны, но они должны быть направлены на решение главной задачи. Поэтому не просто построить дорогу, а построить именно для человека. Не просто построить водопровод, а чтобы он был доступен человеку. Государство поручило правительству полтора с лишним триллиона тенге, это большие ресурсы. Для сравнения: у нас бюджет 7 триллионов. Президент сказал, что спрос будет со всех.

Одновременно поднят вопрос эффективности госаппарата. Большое количество совещаний, много мероприятий, многочисленный аппарат не приводят к хорошему результату. И вот этот опыт в Мангистауской области, где сократили, укрупнили аппарат, привел к повышению зарплаты, повысил привлекательность работы госслужащего и конкурс на одно место вырос многократно. Это позволяет эффективно работать и, как отметил президент, число жалоб сократилось на треть. Я говорит, подписал указ, поэтому акимы областей должны воспользоваться этим хорошим решением.

В Послании народу обозначены все насущные проблемы и президент поручил ведомствам обеспечить их выполнение и контроль. Будет создано специальное агентство, которое будет контролировать ход модернизации, ход этих решений.

Думаю, 2019 год будет успешным, ведь когда президент ставит задачи, он добивается их выполнения. И это Послание будет воплощено в жизнь, мы это почувствуем реально, считает Рахман Алшанов.

Торгын Нурсеитова

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