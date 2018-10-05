Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_SPT) составил 373,79 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_SPT) составил 373,79 тенге за доллар при объеме торгов 75 650 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 373,71 тенге за доллар (+6,51 тенге), суммарный объем торгов – 187 750 тыс. долларов (+99 150 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,6023 тенге за рубль при объеме торгов 32 200 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,6023 тенге за рубль (+0,0393 тенге), суммарный объем торгов – 32 200 тыс. рублей (-22 800 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 371,3-374 тенге, евро - 429,5-432,5 тенге, рос.рубля - 5,58-5,66 тенге.

В торгах приняли участие 24 банка.

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