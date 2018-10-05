В Китае пропал директор Интерпола
Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября.
Фото : официальный аккаунт INTERPOL в Facebook5 октября 2018, 16:47
Власти Франции начали расследование исчезновение президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1.
"Начато расследование тревожного исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя. Он не давал знать о себе с того момента, как отправился из Франции в Китай в конце сентября", — сообщает радиостанция.
По данным радиостанции, Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября. С этого момента связь с ним была потеряна. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе.
Штаб-квартира Интерпола расположена во французском Лионе.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4940267-e57dc76003025b8794d707d3f39efecb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...