В Китае пропал директор Интерпола

Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября.

Власти Франции начали расследование исчезновение президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

"Начато расследование тревожного исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя. Он не давал знать о себе с того момента, как отправился из Франции в Китай в конце сентября", — сообщает радиостанция.

По данным радиостанции, Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября. С этого момента связь с ним была потеряна. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе.

Штаб-квартира Интерпола расположена во французском Лионе.

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