Резкий взлет доллара: ситуация или тенденция – эксперты

Сегодня "американец" подорожал сразу на шесть тенге.

По итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 373,66 тенге за доллар, тогда, как еще вчера эта цифра составляла 367,20 тенге. Сегодня же доллар в обменниках Алматы продают в среднем по 376 тенге, а покупают по 373,5. С чем связано резкое подорожание американской валюты, и как долго это продлится, журналист Zakon.kz попытался узнать у ведущих казахстанских экспертов-экономистов.

Спрос регулирует цены

По мнению экономиста Айдархана Кусаинова, столь резкий скачок связан, прежде всего, с неожиданно выросшим спросом на доллар. Объем торгов на KASE сегодня составил 112,1 млн долларов. И, возможно, именно это сыграло немалую роль в формировании валютного курса.

"На мой взгляд, сегодня просто кому-то очень понадобились доллары. А, как я уже не раз говорил, казахстанский рынок не очень глубокий в смысле объема валюты. И вполне можно предположить, что сегодня кто-то очень хотел купить большой объем долларов, скажем, 10-20 миллионов, а достаточного числа продавцов, согласных продать их по прежней цене не было. Поэтому курс значительно ушел вверх. То есть, это ситуативная вещь, и я не исключаю, что уже после обеда объем торгов сократится, и курс снова пойдет вниз. Это рынок и он диктует свои условия. У нас был доллар по 380, был по 350, а теперь 373 стал. На самом же деле равновесный курс, как я опять же не раз говорил, должен составить 355-365 тенге за доллар. А то, что "выстреливает" сегодня-завтра это сиюминутные колебания, которые происходят на рынке", - считает А. Кусаинов.

В общем, по мнению эксперта, колебания курса это вполне нормальное явление, но в итоге тенге должен вернуться к своему равновесию, которое составляет примерно 360 тенге за доллар.

"До конца года, я думаю, курс будет 355 -365 тенге, а весной может упасть до 350, и даже до 340. А то, что доллар сегодня резко поднялся, это, на мой взгляд, такая, ситуативная вещь. И, я думаю, что уже в ближайшее время курс снова пойдет вниз. Но произойдет это завтра или через неделю, я, конечно, сказать не могу. Это рынок, а я не оракул, чтобы знать все наперед", - подытожил А. Кусаинов.

Цепная реакция

С тем, что курс доллара вырос в результате повышения спроса, согласен экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов. А сам рост объема торгов американской валюты обусловлен несколькими причинами.

"Во-первых, уже два дня идет ослабевание российского рубля. Вчера он девальвировался на 1,7%, а за день до этого на 0,7%. В итоге за два дня он обесценился больше, чем на 2%. Так как у тенге идет большая привязка к рублю, наши участники рынка на ослабление рубля отреагировали путем скупки долларов США. Соответственно, резко повысился спрос на доллар и тенге начал слабеть", - пояснил А. Байганов.

Как отметил эксперт, основная причина ослабления рубля - санкционная антироссийская риторика, а так же увеличение базовой ставки ФРС. Кроме того, после опубликования положительных результатов финансовой отчетности и в целом улучшения экономических показателей США, идет отток капитала с рынков развивающихся стран, даже самой России. А это неизменно ведет к ослаблению национальной валюты данной страны, что повлекло цепную реакцию, приведшую к ослаблению тенге.

К тому же, по словам экономиста, буквально два дня назад были опубликованы последние данные по запасам нефти США, которые рекордно увеличились на 7 млн баррелей. По его мнению, это тоже отрицательно будет сказываться на динамике роста цен на нефть, и, возможно, цена на "черное золото" будет снижаться, несмотря на то, что она в последнее время спекулятивно росла.

"То есть рубль дешевеет, тенге дешевеет, а сам доллар укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Опять же ФРС повысила ставки, идет отток капитала с развивающихся рынков, плюс панические ожидания, связанные с санкционной риторикой в адрес России. Тем более, скоро в конгрессе США будет проходить промежуточная предвыборная кампания президента страны. А это означает, что антироссийская риторика будет только усиливаться, чтобы привлечь электорат. В итоге увеличиваются объемы покупок доллара, в том числе и в Казахстане, что опять же ведет к росту курса американской валюты", - резюмировал А. Байганов.

Что же касается прогноза о курсе доллара и тенге в ближайшее время, то, по мнению эксперта, валюты будут продолжать колебаться, и можно даже предположить небольшое снижение. Но когда именно это произойдет и на сколько, прогнозировать он не берется.

Владимир Демидов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!