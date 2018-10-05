Алматинцы полностью поддерживают Послание Президента

На презентации документа присутствовали сотни горожан.

Новое Послание главы государства народу Казахстана еще раз показало социальную ориентированность проводимой им политики, считают представители здравоохранения и образования, сообщает Zakon.kz.

Как сказал в своем Послании Нурсултан Назарбаев, в Казахстане будет повышена зарплата врачам и учителям. Такая новость очень позитивно была воспринята в данных сферах.

Айгуль Шалбаева, директор многопрофильного медицинского центра «Керуен-Меdicus»

Фото Торгын Нурсеитова

- Сегодняшнее Послание нашего Президента народу Казахстана примечательно для нас тем, что мы, как представители негосударственного сектора здравоохранения, с воодушевлением восприняли то, что Дорожная карта бизнеса будет продлена до 2025 года. Это соответственно позволит инвестировать и вкладывать деньги предпринимателям для развития именно негосударственного сектора здравоохранения. Конечно, это примечательно для частных инвесторов, потому что развитие высоких технологий именно в медицинском направлении требует серьезных инвестиций. И без поддержки государства частным предпринимателям, конечно, это т сделать будет тяжело.

Айгуль Досанова, учитель гимназии № 105

Фото Торгын Нурсеитова

Мы все пришли сегодня со своим коллективом во дворец Республики послушать Послание Президента. Мы, учителя, полностью поддерживаем этот документ и всё, что сказал глава государства, мы принимаем. Послание основывается на модернизации и развитии образования нашей страны. Как отметил Нурсултан Абишевич, дорогу осилит идущий. Мы рады, что зарплата учителя повышается, что наш Президент знает жизнь простого учителя и ценит учительский труд. Также нам импонирует то, что он поддерживает молодежь и 2019 год объявил годом молодежи.

Торгын Нурсеитова

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