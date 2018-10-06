В Казахстане похолодает и выпадет снег
Синоптики предупредили о надвигающихся холодах.
Фото : frazy.su6 октября 2018, 07:08
Казахстанские синоптики прогнозируют похолодание в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Холодные атмосферные фронты, перемещаясь через территорию Казахстана в ближайшие трое суток, 6-8 октября, будут вызывать дожди на большей его части.
В горных районах юго-востока страны возможны сильные дожди, переходящие в мокрый снег. С антициклоном, приходящим на смену фронтам, ожидается похолодание.
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