Баян Алагузова обратилась к главе Верховного суда РК с просьбой о защите

Продюсер опубликовала обращение в соцсетях.

Казахстанский продюсер Баян Максаткызы (Алагузова) опубликовала в своем аккаунте instagram обращение к Председателю Верховного суда РК Жакипу Асанову, передает Zakon.kz.

По словам женщины, в отношении ее супруга Турсена Алагузова творится беззаконие: "Осуществляется четко спланированное рейдерство. Я, как и мой супруг, начинала строительство своего бизнеса с нуля. Мы платим налоги, создаем рабочие места, делаем страну лучше, трудимся во благо нашего с Вами государства. А потому я прекрасно понимаю его чувства и надежду на правосудие. Как показывает жизнь, некоторым тяжело дается осознание разделения совместно нажитого имущества. Хочется забрать все. И эти люди осознанно используют судей для рейдерского захвата бизнеса, компании «Galanz bottlers»".

Более года происходят судебные тяжбы. В Верховном суде сейчас рассматривается дело, касающееся его акций в компании «Galanz bottlers». Началась эта холодная война с отстранения Алагузова Т.Т. от должности председателя совета директоров.

"Сделано это было путем подделки протокола собрания акционеров. Естественно, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, кроме того, было установлено лицо, которое подделало подпись моего супруга, в протоколе собрания акционеров об исключении Алагузова Т.Т. из совета директоров, этот факт был установлен, человек сознался в совершенном преступлении", - пишет продюсер.

Полный пакет акций, заработанный Алагузовым, пытаются отнять. При том, что при разводе существовала договоренность о разделе имущества и передаче половины пакета акций, подчеркивает Алагузова.

"Кроме того, протокол общего собрания директоров с поддельной подписью был признан судом недействительным! В апелляционной инстанции это было подтверждено однозначно. Факт того, что у Алагузова Т.Т. пытаются забрать дело всей его жизни - очевиден! Абсолютно прозрачно и то, что оказывается давление на судейский корпус, упомянутое вами рейдерство с использованием судей. Судебным актом апелляционной инстанции был утвержден неоспоримый факт принадлежности акций Алагузову Т.Т. Решение вступило в законную силу, мы добились справедливости и об этом, кстати, я писала в своем инстаграм. Для возбуждения кассационного производства, то есть для инициации рассмотрения дела в Верховном суде, для выявления нарушений рассматриваются решения, прошедшие через две инстанции! При этом, нужно понимать, что для возбуждения кассационного производства нужны веские основания, выявление нарушений, допущенных в судебном акте. Это явный абсурд! Судья Верховного суда должен пройти проверку на заинтересованность в исходе дела. Мы обоснованно испытываем опасения в прозрачном и справедливом рассмотрении нашего дела!", - возмущена Баян Алагузова.

"Жакип Кажманович, Вы говорили о том, что независимость судей – это главный принцип, и он означает отнюдь не беспредел и независимость их от закона!Прошу Вас, рассмотрите со всей тщательностью данный вопрос, проанализируйте, я верю, что в Вашем лице я найду справедливость, правосудие все-таки восторжествует. Недобросовестные судьи не должны позорить весь судейский корпус", - заключила продюсер.

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