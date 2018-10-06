Нурмагомедов и Макгрегор встретились лицом к лицу и не подрались

Ирландский боец попытался напасть на россиянина, но его сразу же оттащили.

Бойцы смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретились лицом к лицу на церемонии взвешивания за сутки до боя. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После формальной процедуры спортсмены встали в боевые стойки для фото, между ними предусмотрительно встал президент UFC Дана Уайт. Ирландский боец попытался напасть на россиянина, но его сразу же оттащили. При этом колено Макгрегора едва не влетело в лицо Уайта.

За несколько минут до этого аналогичный инцидент произошел с российским бойцом Александром Волковым и его соперником Дерриком Льюисом. Тяжеловесы сошлись вплотную, после чего американец сбил с головы россиянина шапку-ушанку. Полноценной схватки также удалось избежать благодаря тренерам, растащившим спортсменов в стороны.

Макгрегор и Нурмагомедов возглавят основной кард турнира UFC 229, в главном бою которого на кону будет стоять пояс чемпиона в легком весе, принадлежащий россиянину. Бои основного карда начнутся 7 октября в 08:00 по времени Астаны.

Непобежденный Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере. Макгрегор потерпел 3 поражения и выиграл 21 бой.

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