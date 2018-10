Нурмагомедов и Макгрегор встретились лицом к лицу и не подрались

Бойцы смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретились лицом к лицу на церемонии взвешивания за сутки до боя. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После формальной процедуры спортсмены встали в боевые стойки для фото, между ними предусмотрительно встал президент UFC Дана Уайт. Ирландский боец попытался напасть на россиянина, но его сразу же оттащили. При этом колено Макгрегора едва не влетело в лицо Уайта.

