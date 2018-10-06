Нурмагомедов и Макгрегор встретились лицом к лицу и не подрались
Ирландский боец попытался напасть на россиянина, но его сразу же оттащили.
Бойцы смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретились лицом к лицу на церемонии взвешивания за сутки до боя. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
После формальной процедуры спортсмены встали в боевые стойки для фото, между ними предусмотрительно встал президент UFC Дана Уайт. Ирландский боец попытался напасть на россиянина, но его сразу же оттащили. При этом колено Макгрегора едва не влетело в лицо Уайта.
The FINAL faceoff!— UFC (@ufc) 6 октября 2018 г.
???????? @TeamKhabib vs. ???????? @TheNotoriousMMA
SEE YOU TOMORROW NIGHT! #UFC229 pic.twitter.com/3jVTuFL1Hp
За несколько минут до этого аналогичный инцидент произошел с российским бойцом Александром Волковым и его соперником Дерриком Льюисом. Тяжеловесы сошлись вплотную, после чего американец сбил с головы россиянина шапку-ушанку. Полноценной схватки также удалось избежать благодаря тренерам, растащившим спортсменов в стороны.
LET'S GO!— UFC (@ufc) 6 октября 2018 г.
Heavy hitters @TheBeast_UFC & @AlexDragoVolkov look to earn a title shot in Vegas! #UFC229 pic.twitter.com/IcHhpo0jUj
Макгрегор и Нурмагомедов возглавят основной кард турнира UFC 229, в главном бою которого на кону будет стоять пояс чемпиона в легком весе, принадлежащий россиянину. Бои основного карда начнутся 7 октября в 08:00 по времени Астаны.
Непобежденный Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере. Макгрегор потерпел 3 поражения и выиграл 21 бой.
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