Актюбинцы поддерживают задачи Послания Президента

Вместе с тем, актюбинцы считают необходимым усилить информационно-разъяснительную работу во всех уголках страны и довести все поручения Главы государства до каждого гражданина.

В Актюбинской области обсуждают пути реализации задач Послания Главы государства Н.А.Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

«С большим вниманием я прослушала Послание Президента. Это своевременный, актуальный документ, каждая строка которого продиктована нынешними реалиями времени. Глава государства озвучил ряд проблем, которые волнуют всех казахстанцев. Отрадно, что накануне Дня учителей Нурсултан Назарбаев поднял вопрос о повышении статуса педагогов. По его поручению будет разработан Закон «О статусе педагогов», в котором планируется предусмотреть вопросы по сокращению нагрузки, стимулированию учителей и работников детских садов. Это правильно, ведь будущее любого государства в первую очередь зависит от воспитания подрастающего поколения. Это необходимо сделать ради будущего Казахстана», - поделилась своим мнением депутат областного маслихата Светлана Айтбаева.

«В то же время, как творческий человек, я с нетерпением ожидала новостей об изменениях в сфере культуры. Я получила ответы на все свои вопросы. Актуальным вопросом для нашей страны остается развитие туризма. Безусловно, данную сферу нам нужно усиленно развивать с учетом зарубежного опыта, тем более, что для этого у нас имеются все возможности», - добавила она.

По словам главного врача ГП №6 Жексенби Коптлеуова, в своем ежегодном обращении по традиции Президент ставит задачи, решение которых позволит существенно улучшить качество жизни рядовых граждан.

«С огромным интересом воспринял ежегодное Послание Президента. Меня как представителя сферы здравоохранения не может не радовать новость о том, что в течение пяти лет расходы на образование, науку и здравоохранение в целом будут доведены до 10% от ВВП. Это значит, что наша сфера будет развиваться устойчиво. Сегодня государством создаются все условия для развития сферы здравоохранения: медицинские учреждения оснащены по последнему слову техники, у нас нет каких-либо проблем с лекарственными препаратами. Нам остается лишь сконцентрировать свое внимание на внедрении новых технологий и методов лечения. В таких условиях мы сможем эффективно выполнить поручение Нурсултана Назарбаева по повышению доступности первичной медико-санитарной помощи, особенно в сельской местности», - считает главный врач.

Вместе с тем, актюбинцы считают необходимым усилить информационно-разъяснительную работу во всех уголках страны и довести все поручения Главы государства до каждого гражданина.

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