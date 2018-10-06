Полицейские Актюбинской области сделают все, чтобы повысить уровень доверия общества

Для эффективной работы Департамента внутренних дел области созданы все условия. За последние годы материально-техническая база правоохранительных органов значительно улучшилась.

Инспектор ДВД области Инкарбек Малаев считает, что в своем Послании "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" Президент четко обозначил цели и конкретные шаги для развития страны. В нем Глава государства не только дает объективную оценку деятельности всех ключевых структур государства, но и определяет основные векторы дальнейшего роста благосостояния страны и его общества, сообщает Zakon.kz.

"Реформы, которые будут проведены в органах внутренних дел, безусловно, вызваны самим временем и важны для меня, как для офицера правоохранительных органов. Нам предстоит сделать все от нас зависящее, чтобы повысить уровень доверия со стороны общества и чувство безопасности у населения. Мои коллеги полностью готовы выполнить задачи, которые ставит перед нами Президент. Слова Елбасы, что "Полицейский – это, прежде всего друг народа" является ключевым принципом для каждого сотрудника ОВД", - делится своим мнение инспектор.

По его словам, для эффективной работы Департамента внутренних дел области созданы все условия. За последние годы материально-техническая база правоохранительных органов значительно улучшилась.

"Восемь лет назад, когда я пришел на службу, я и мечтать не мог о таких комфортных условиях, в каких мы служим сейчас. Не секрет, что отношение к полицейским у населения неоднозначное и как молодой офицер, я не сомневаюсь в справедливом мнении своих соотечественников, однако полицейские продолжают честно выполнять свой долг. За двадцать шесть лет независимости Казахстана, сотни сотрудников полиции погибли во время исполнения своих служебных обязанностей. Мой друг, стоявший со мной плечом к плечу в строю, также пожертвовал своей жизнью ради безопасности населения. Героизм сотрудников, погибших как настоящие герои, не должен быть забыт. Поэтому слышать из уст Главы государства, что "Полицейский - не только представитель власти, он представитель Президента" для нас большая честь и ответственность", - заключает Инкарбек Малаев.

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