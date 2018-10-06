Дэнни Трехо заявил, что хочет сыграть Кощея

Кроме того, в ходе беседы с поклонниками артист признался, что не против получить российское гражданство.

Звезда фильмов "Мачете", "Дети шпионов" и "От заката до рассвета" актёр Дэнни Трехо рассказал на встрече с фанатами в рамках фестиваля Comic Con Russia в Москве, что готов сыграть роль Кощея Бессмертного, сообщает Life.ru.

— Да, мне очень нравится играть подобных героев, — ответил знаменитый Мачете на вопрос поклонницы о его отношении к перевоплощению в главного злодея русских сказок для какого-нибудь проекта.

Актёр также пообещал открыть в столице мексиканский ресторан, чем вызвал овации фанатов. Трехо добавил, что "любит готовить и готов сделать тако для вас всех". Кроме того, в ходе беседы с поклонниками он признался, что не против получить российское гражданство.

Звезда "От заката до рассвета" рассказал, что во время нынешнего визита пока не успел прогуляться по Москве. Однако отметил, что обязательно это сделает.

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