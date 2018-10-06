Главы МВД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана провели встречу

Состоиялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и обсуждение вопросов борьбы с организованной преступностью.

В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области проходит первое совещание министров внутренних дел стран Центральной Азии – Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщил корреспондент Turmush.



Мероприятие международного уровня проводится в целях реализации задач, поставленных президентом Кыргызстана С.Жээнбековым, направленных на выстраивание регионального сотрудничества ради благополучия народов Центрально-Азиатских стран, обновления и активизации дружественных и добрососедских отношений, которые были озвучены в ходе первой консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане.



Совещание проходит под председательством министра внутренних дел Кыргызской Республики, генерал-майора милиции Кашкара Джунушалиева.



В мероприятии принимают участие министр внутренних дел Казахстана, генерал-полковник полиции Калмуханбет Касымов, министр внутренних дел Таджикистана, генерал-полковник милиции Рахимзода Рамазон Хамро, министр внутренних дел Узбекистана, генерал-майор Пулат Бобожонов.



Также присутствуют руководители главных управлений и департаментов приграничных областей министерств внутренних дел государств Центральной Азии: ГУВД Чуйской области, УВД Иссык-Кульской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей, Департамента внутренних дел Алматинской и Жамбылской областей, УМВД по Согдийской области, УВД Андижанской, Наманганской, Ферганской областей.



На совещании рассматривают вопросы совершенствования механизмов взаимодействия в сфере борьбы с преступностью и взаимодействия органов внутренних дел в обеспечении общественного порядка и безопасности в приграничных районах республики.



Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и обсуждение вопросов борьбы с организованной преступностью, противодействия экстремизму и терроризму, в том числе в сети Интернет, а также борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

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