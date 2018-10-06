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У Тины Тернер - рак кишечника и отторжение почки

Тем не менее певица утверждает, что счастлива.

Фото : hollywoodlife.com6 октября 2018, 23:26

Певица Тина Тернер раскрыла миру личный секрет. Она рассказала о том, как перенесла трансплантацию почки в 2017 году, сообщает Mir24.tv.

В книге My Love Story, которая выйдет в свет 16 октября, Тернер поведала поклонникам о том, что донором стал ее муж Эрвин Бах.

Как сообщает издание, два года назад у Тернер диагностировали рак кишечника. Желая избежать неприятных побочных эффектов, певица отказалась от традиционного лечения и сделала выбор в пользу гомеопатических средств. Это лишь усугубило ее состояние. Вскоре она столкнулась с почечной недостаточностью. Бах вызвался стать для нее донором почки.

Операция прошла в апреле прошлого года и была в значительной мере успешной. Но певица все еще борется с осложнениями, так как ее тело «отвергает новый орган». В результате возникают такие симптомы, как головокружение, забывчивость и тревожность.

Тем не менее она утверждает, что счастлива.

"Я знаю, что мое медицинское приключение далеко от завершения. Но я все еще здесь. Я могу оглянуться назад и понять, почему моя карма была такой. Радость пришла от боли. И я никогда не была так счастлива, как сегодня", – сказала певица.


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