Конор против Хабиба: самый понятный текст

До одного из самых ярких боев года осталось несколько часов.

Утром 7 октября пройдет, возможно, главный бой в истории смешанных единоборств: чемпион Хабиб Нурмагомедов выйдет против бывшего чемпиона и самого известного бойца планеты Конора Макгрегора. Это будут смотреть даже те, кто никогда не интересовался ММА.

Когда знакомые будут спрашивать вас, что происходит, можете просто показывать им этот текст.

Что вообще происходит?

UFC – главный промоушен в смешанных единоборствах. Там собраны лучшие бойцы мира.

UFC – это зрелищно. Благодаря мелким перчаткам (4 унции против 8-10 в боксе) здесь очень много нокаутов, а из-за болевых и удушающих приемов сопернику не будет покоя даже на земле – либо задушат, либо что-то сломают. Если бокс кажется вам затянутыми 12-раундовыми плясками, то вам точно в UFC.

Зрителям нравится такая изобретательная жестокость. Но это все-таки и близко не бои без правил. В UFC не было и не предвидится критичных проблем со здоровьем – за бойцами следят очень строго.

Как устроен бой?

В титульных боях UFC дерутся пять раундов по пять минут (в обычных – три раунда по пять минут). Бойцы могут избивать друг друга кулаками, локтями, коленями, бросать на настил, а там выламывать конечности или душить соперника.

Хорошие новости: нельзя бить в пах, ломать кадыки, а возле клетки на всякий случай дежурят врачи.

Красивые бои поощряют бонусами в 50 тысяч долларов – у бойцов есть мотивация использовать эффектные и сложные приемы.

Почему такой шум из-за Хабиба и Конора?

Такого градуса ненависти между бойцами и их фанатами не было никогда.

Обычно бойцы выдумывают конфликт, чтобы раскрутить бой, а сразу после – жмут руки. С Хабибом и Конором другая история. Нурмагомедов уже сказал, что никогда не пожмет ирландцу руку. Это уже не бой, а настоящая разборка: спортсмены хотят уничтожить друг друга по личным причинам.

Хабиб говорит, что хочет не просто победить ирландца, а изувечить его лицо. Конор и вовсе жестко оскорбляет дагестанца и его окружение:

«Хабиб – подлая крыса. Я хочу не просто победить – я хочу уничтожить его, раздавить его голову и поднять пояс».

Почему они друг друга ненавидят?

Конфликт разгорелся перед боем Хабиба за пояс в апреле: в коридоре отеля он выловил друга Конора Артема Лобова и спросил с того за видео, где Лобов назвал дагестанца ссыкуном. Артем получил леща.

Уже на следующий день в Нью-Йорк прилетел Конор и начал громить автобус, в котором ехал Хабиб, тележкой (и за это мог даже сесть).

Хабиб к Конору не вышел – и теперь его обвиняют в трусости. Нурмагомедов говорит, что его не выпустила охрана.

Теперь Хабиб хочет доказать, что в автобусе не струсил, а ирландец – что может воевать и без железной тележки.

За что дерутся?

На кону – пояс чемпиона в легком весе. Сейчас он у Хабиба, первого российского чемпиона в UFC.

В 2016-м пояс принадлежал Конору, но ирландец взял перерыв в UFC, чтобы заработать кучу денег за бой против Флойда Мэйвезера (80 миллионов долларов) и отдохнуть (у него родился сын).

Конор не защищал титул в легком весе более года, поэтому пояс у него отняли. За титул в апреле 2018-го должны были драться Хабиб и Тони Фергюсон, но второй травмировал колено, споткнувшись о шнур на пресс-мероприятии. Тогда Нурмагомедов без труда победил Эла Яквинту – соперник даже не из топ-10 дивизиона, который экстренно заменил Фергюсона.

Хабиб хочет доказать, что может уничтожить Макгрегора, которого троллил несколько лет. Конор – что даже после двухлетнего простоя остался монстром, который вырубает всех направо и налево. Их цели расходятся.

Президент UFC обещает, что бой побьет рекорды по продаже трансляций: по его словам, уже продано почти три миллиона подписок (предыдущий рекорд – 1,65 млн, и он тоже у Конора).

Сколько заработают сами бойцы – неизвестно, но это точно будут самые большие гонорары в их UFC-карьере: до этого топовый гонорар Хабиба – 500 тысяч долларов, Конора – 3,6 млн (80 миллионов долларов, которые Конор получил за бой против боксера Мэйвезера, мы не учитываем).

За кого болеть?

Если честно – выбирать приходится из двух зол.

Конор грязно ругается, пьет виски на пресс-конференции, а может вообще опоздать на нее на полчаса. Он называл отца Хабиба подлым трусом, а его менеджера обвинял в пособничестве террористам. Ирландец плюет на правила, ведет себя вызывающе, бросается всяким мусором в автобус, где находятся другие бойцы, всегда поливает соперников дерьмом и считает себя величайшим. Многих это отталкивает.

Хабиба поклонники долгое время считали спокойным и рассудительным, но потом он выложил видео, где его брат заставлял бомжа отжиматься за деньги. Вскоре Нурмагомедов выступил за отмену в Дагестане концертов, которые идут вразрез с его представлениями о правильном поведении дагестанцев.

Сначала он наехал на дуэт HammAli & Navai, а потом позлорадствовал над отменой концерта Егора Крида. К нему вежливо обратился рэпер Тимати и предложил решить вопрос лично. Хабиб ответил агрессивно, назвав исполнителей «чертями» и пригрозив расправой.

Если сначала подавляющее большинство болело за дагестанца, то теперь многие переметнулись на сторону ирландца.

Что нас ждет?

Хабиб – мощный борец, который издевается над соперником. Конор – яркий ударник, у которого восемь бонусов за зрелищность в последних боях. Эксперты считают, все будет зависеть от того, повалит ли Хабиб Конора.

У Конора слабая выносливость, он плохо борется – на земле он точно проиграет.

У Хабиба слабый бокс, он сильно раскрывается в стойке и может пропустить страшной силы удар ирландца.

Эксперты предлагают нам А и Б, но ММА – самый непредсказуемый вид спорта (серьезно). Например, Хабиб может вырубить Конора шальным ударом, а Конор победить его по очкам.

До боя осталось несколько часов. Смотрите прямую трансляцию на Zakon.kz

Источник: Sports.ru

Фото: Gettyimages.ru/Stephen McCarthy/Sportsfile, Steven Ryan; РИА Новости/Владимир Астапкович; REUTERS/Ricardo Moraes; globallookpress.com/Gene Blevins/ZUMAPRESS.com

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