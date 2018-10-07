Хабиб победил Конора удушающим приемом

В четвертом раунде Нурмагомедов перевел борьбу на настил и болевым приемом одержал победу над ирландским бойцом.

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландского экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сообщает Zakon.kz.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 229 прошел в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Нурмагомедов захватил инициативу с первых секунд и не дал сопернику расслабиться на протяжении всего боя. Макгрегор пытался оказать сопротивление Дагестанскому Орлу, но не смог установить контроль. Российский файтер навязал свой темп и был лучше как в клинче, так и партере.

В четвертом раунде Нурмагомедов перевел борьбу на настил и болевым приемом одержал победу над ирландским бойцом.





Сумма гарантированного гонорара для Нурмагомедова составила $2 млн. Его соперник получит на $1 млн больше. Премиальные не включают в себя спонсорские выплаты, а также процент от проданных платных трансляций. По информации зарубежных таблоидов, благодаря ажиотажу вокруг боя, процент от продаж станет основной долей заработанных бойцами денег. По словам самого ирландского бойца, он получит около $50 млн. Хабиб заработает в пять раз меньше - $10 млн.

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