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Пиво, бутылки, ирландские флаги: Хабиб уходил с боя под свист

Болельщики Конора Макгрегора набросились на его соперника.

Фото : REUTERS/USA TODAY Sports/Stephen R. Sylvanie7 октября 2018, 13:15

7 октября россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке против ирландца Конора Макгрегора, применив удушающий прием. После этого спортсмен начал требовать свой титул, спровоцировал конфликт и полез к зрителям, развязав массовую драку.

Поклонники ирландского бойца категорически не согласны с таким исходом. Те, кто в драке участие не принимал, решил отомстить по-своему: из зала Нурмагомедова выводили под оглушающий свист. В него бросали бутылки, поливали пивом с верхних трибун, закидывали ирландским флагом. И если от самых травматичных предметов охрана спасала бойца, то закрыть его от фонтанов пива не удалось. В итоге Хабиб покидал арену мокрым и в мусоре.

Кроме того, полиция задержала людей Нурмагомедова. Менеджер российского бойца Ризван Магомедов и член его команды Эседулл Эмиргаев напали на Конора Макгрегора после боя. Об этом рассказал глава UFC Дэйна Уайт.


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