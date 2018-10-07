С 90 до 220 тысяч тенге увеличилась зарплата антикоррупционщиков Алматы

Это произошло благодаря внедрению факторно-балльной системы.

Благодаря новой системе оплаты труда, основанной на факторно-балльной шкале, сотрудники Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы стали получать высокие зарплаты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс службу Департамента.

Если раньше главные специалисты Департамента получали 90 тысяч тенге, то с этого года по новой системе стали получать 219 тысяч тенге.

Кроме того, после оптимизации своих структур сэкономленные средства Департамент направил на увеличение зарплаты главных и ведущих специалистов еще на 30%.

На сегодняшний день главные специалисты Департамента получают заработную плату в размере 240 тыс. тенге, что стало соразмерно должностному окладу руководителя территориального госоргана.

В прошлом году по причине низкой зарплаты многие сотрудники уходили в квазигосударственный либо частный сектор. После увеличения зарплаты из Департамента с начала года не уволился ни один сотрудник.

В сравнении с прошлым годом заметно выросло и число кандидатов желающих работать в данном ведомстве. Так, к примеру, в прошлом году на должность ведущего специалиста Департамента претендовало лишь 2 участника, сегодня - 25.

Также по системе факторно-балльной шкалы эффективные сотрудники Департамента по итогам года могут претендовать на бонусы в размере от 4-х окладов и выше.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!