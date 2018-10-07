Грабитель, напавший на АЗС, оказался полицейским

Начальник изолятора временного содержания из Акмолинской области подозревается в вооруженном налете.

Мужчина в маске угрожал оружием кассиру на автозаправке в Казахстане и похитил свыше двух с половиной тысяч долларов, сообщает Sputnik Казахстан.

По данным МВД, 5 октября на автозаправочную станцию на трассе Астана — Кокшетау ворвался вооруженный налетчик. Преступник скрыл свое лицо маской и завладел миллионом тенге (2 600 долларов).

Мужчину задержали сотрудники криминальной полиции министерства внутренних дел.

По данным полиции, под маской скрывался начальник изолятора временного содержания Шортандинского районного отдела внутренних дел.

У задержанного изъяли орудие преступления — зарегистрированный карабин, а также похищенные деньги.

"Приносим свои публичные извинения за неправомерные действия нашего сотрудника", — прокомментировали инцидент в МВД.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания, в настоящее время проводится досудебное расследование.

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