За сутки алматинские спасатели провели три поисковые операции

Все найденные самостоятельно спустились с гор в сопровождении спасателей, никто в медицинской помощи не нуждался.

6 октября в 16:13 за помощью к спасателям обратилась группа людей из восьми человек в возрасте от 21 до 31 года, заблудившихся в урочище Кок-Жайлау. На поиски был отправлен экипаж Аварийно-спасательного отряда. Прибыв в предполагаемое местонахождение группы, они выдвинулись на поиски и вскоре нашли потерявшихся, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы".

7 октября, на номер "109" оперативному дежурному Службы спасения аппарата акима г. Алматы поступило два обращения.

В 14:48 в ущелье Алма-Арасан группа отдыхающих две девушки (20 лет и 24 года) и парень (24 года) не могут самостоятельно спуститься с крутого склона горы, требуется помощь спасателей. К месту вызова направили экипаж Службы "109" с необходимым снаряжением. Группа была найдена.

В 15:54 - в этом же ущелье потерялись три девушки. Из-за опустившегося тумана потеряли ориентир и не могли найти обратную дорогу. Спасатели общались с ними по мобильной связи, дав необходимые рекомендации.

Следуя инструкциям, в скором времени девушки были найдены.

Все найденные самостоятельно спустились с гор в сопровождении спасателей, никто в медицинской помощи не нуждался. Поисково-спасательные операции завершены успешно.

Служба спасения города Алматы настоятельно рекомендует перед выходом в горы изучить правила личной безопасности:

Предупредите близких и знакомых о том месте, куда вы направляетесь и как долго продлиться ваш поход.

Прежде чем отправиться по горным маршрутам с друзьями, необходимо убедиться, что ни у кого из спутников нет проблем с артериальным давлением и сердечными болезнями. Желательно всегда иметь при себе медицинскую аптечку с необходимым запасом лекарственных препаратов.

Если вы первый раз в незнакомой местности, лучше следовать заранее намеченному маршруту.

Если вы путешествуете в группе или компании друзей – лучше держаться вместе.

Никогда не ходите по незнакомому маршруту без проводника.

Если вы отправляетесь в горы на несколько дней, то запишите в свои мобильные телефоны контактные телефоны:

Службы спасения г. Алматы - "109" и Экстренный вызов (ДЧС г. Алматы) - "112".

Запомнив эти простые правила поведения в горах, вы сможете избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, а туристические путешествия по горным маршрутам принесут вам удовольствие и много впечатлений, - говорится в сообщении Службы спасения города Алматы.

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