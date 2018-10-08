Еще одна девушка обвинила Роналду в изнасиловании

Адвокаты попросили всех подвергнувшихся насилию со стороны португальца сделать публичное заявление.

Адвокат обвинившей Криштиану Роналду в изнасиловании американки рассказал новые шокирующие подробности из жизни футболиста. Как отметил юрист, ему позвонила девушка, которая, по ее собственным словам, также стала жертвой известного игрока, передает Газета.ru.

Адвокат Лэсли Стовелл, который защищает интересы Кэтрин Майорги, обвинившей нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, рассказал о новых шокирующих подробностях из жизни футболиста. Как отмечает юрист, объявилась еще одна девушка, над которой якобы надругался игрок.

«Мне позвонила девушка, которая заявила, что имела схожий опыт», — приводит Daily Mail слова адвоката.



Однако Стовелл при этом отказался назвать имя потерпевшей, но отметил, что она сообщит детали случившегося полиции Лас-Вегаса, которая расследует дело Майорги.

Также адвокаты попросили всех подвергнувшихся насилию со стороны португальца сделать публичное заявление.

В 2005 году Роналду был арестован по подозрению в изнасиловании француженки африканского происхождения в одном из отелей Лондона, однако избежал уголовного преследования из-за недостаточного количества улик.

По информации СМИ, детективы нашли того самого таксиста, который отвозил Майорги до дома после произошедшего с футболистом. И она, по его словам, в тот момент была в прекрасном настроении.

«Она рассказывала какой он накаченный и красивый, а еще сказала, что у него потрясающее тело», — заявил таксист в интервью британскому изданию.

6 октября известное издание Football Italia сообщило, что Роналду подозревает в своих проблемах президента «Реала» Флорентино Переса.

По информации СМИ, португалец считает, что именно «сливочные» и конкретно его глава стоят за последними негативными событиями вокруг его персоны, к которым футболист относит не только историю с возможным изнасилованием, но и ухудшение во взаимоотношениях со спонсорами, поражение в борьбе за звание игрока года ФИФА и даже удаление в матче Лиги чемпионов против «Валенсии».

Теория Роналду заключается в том, что у него испортились отношения с Пересом еще в декабре прошлого года, когда «Реал» отказался поддержать на тот момент своего футболиста в борьбе с налоговыми органами Испании, а президент не поручился за него перед национальным казначейством. Во многом из-за этого игрок перешел в «Ювентус» и теперь считает, что Перес мстит ему за уход.

Сам Роналду категорически отрицает все обвинения в свой адрес.

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