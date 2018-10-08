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В Астане изменится схема движения автобусного маршрута №40

Изменения введут с 10 октября.

Фото : Webinfo.kz8 октября 2018, 08:31

Схема движения автобусного маршрута изменится с 10 октября, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь акимата Астаны Эльвира Жургенбаева.

"По многочисленным просьбам пассажиров, в целях транспортного обслуживания ледового дворца "Барыс-Арена", а также новых объектов по проспекту Туран, с 10 октября 2018 года, изменяется схема движения маршрута №40", - говорится в сообщении.

Как отметили в акмиате, движение останется от начального остановочного пункта "Железнодорожный вокзал" до пересечения проспекта Туран и улицы Керей. Жанибек хандар без изменения, далее прямо по проспекту Туран, налево на проспект Улы Дала, направо на проспект Кабанбай батыра, далее согласно действующей схеме движения. В обратном направлении — аналогично.


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