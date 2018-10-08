Скончался министр культуры Кыргызстана
Султан Жумагулов ушел из жизни после продолжительной онкологической болезни.
Фото : Радио Азаттык8 октября 2018, 12:07
Ушел из жизни министр культуры, информации и туризма Султан Жумагулов, передает Sputnik Кыргызстан.
Информацию подтвердила заместитель министра Айнура Темирбекова. Она сообщила, что Жумагулов скончался этой ночью в больнице в результате продолжительной онкологической болезни. Ему было 59 лет.
Султан Жумагулов возглавлял министерство с 2017 года. Ранее руководил рядом отечественных СМИ, в частности телеканалами КТРК, ЭлТР и бишкекским бюро "Азаттык".
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