После поражения Головкин поднялся в рейтинге IBO

Боксер теперь занимает первое место.

Международная боксерская организация (IBO) опубликовала обновленную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, сообщает Sports.kz.



Как отмечается в сообщении, в супертяжелом весе Иван Дычко опустился с 94-го на 95-е место. В первой тяжелой категории Бейбут Шуменов опустился с 31-й на 32-ю позицию, а Иса Акбербаев остался 50-м. Боксер полутяжелого дивизиона Али Ахмедов занимает 36-е место (был 34-м). Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы дебютировал в ТОП-100 под 92-м номером.



"В среднем весе экс-чемпион мира Геннадий Головкин, проигравший в сентябре Саулю «Канело» Альваресу, помещен на первое место, а Мейирим Нурсултанов потерял три строки, став 67-м", - говорится в отчете.

Представитель первой средней категории Мадияр Ашкеев сохранил за собой 96-ю позицию. Выступающий в полусреднем весе Бахтияр Эюбов сместился с 92-го на 93-е место. Жанкош Тураров выбыл из рейтинга организации.



Батыр Джукембаев остался 29-м в табеле о рангах первой полусредней категории. Бекман Сойлыбаев, представляющий второй полулегкий дивизион, опустился с 50-го на 51-е место.

15 сентября экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO казахстанец Геннадий Головкин уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49-1-2, 34 КО).

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