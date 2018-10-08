Послы ряда стран вручили верительные грамоты Президенту РК

Глава государства выразил надежду на взаимное сотрудничество с новыми послами.

В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву послами Словакии, Испании, Китая, Евросоюза и Израиля, передает корреспондент Zakon.kz.

После церемонии вручения верительных грамот глава государства выразил надежду на взаимное сотрудничество.

"Между РК и Китаем, вы знаете, есть стратегическое сотрудничество. Мы особо акцентируем внимание. С начала установления дипломатической миссии мы начали новую модель в духе добрососедства и взаимопонимания. Я встречаюсь каждый раз с председателем Си Цзиньпин. Также мы проводим активную работу, особое внимание уделяется сопряжения новой экономической политики "Нурлы жол" с инициативой экономического пояса Шелкового пути", - отметил Н. Назарбаев.

Также он остановился на отношениях Казахстана с ЕС, которые, по его словам, основаны на конструктивном диалоге, взаимопонимании и уважении.

"В этом году мы отмечаем 25-летие дипломатических отношений между Казахстаном и ЕС. Наша главная задача - реализация подписанного в 2015 году Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС. Также мы будем решать упрощение визового режима между странами. Испания также является стратегическим партнером. В 2017 году король Испании Филипп шестой в ходе визита в Астану участвовал на открытии ЭКСПО. Вы знаете, что у нас также есть договоренность в сфере экономики и промышленности, работает межправительственная комиссия. Также деловой совет, который вносит особый вклад в развитие наших двусторонних отношений", - сказал он.

В то же время между Казахстаном и Израилем "тоже отношения развиваются в русле добрососедства и взаимопонимания".

"В 2016 году премьер-министр Израиля в ходе официального визита в Астану дал импульс развитию двусторонних отношений. В частности, в сфере сельского хозяйства, инновационных технологий, здравоохранения. За 25 лет между Казахстаном и Словакией также развиваются торгово-экономические связи, экономическое и научно-техническое сотрудничество. Межправительственная комиссия также вносит вклад в это направление. В будущем мы будем развивать товарооборот между странами. Уважаемые дипломаты, еще раз поздравляю с началом ответственной дипломатической миссией в Казахстане. Думаю, что ваша миссия придаст особый импульс развитию двустороннего сотрудничества между нашими странами. Желаю всем здоровья, успехов и удачного времяпрепровождения в Казахстане", - заключил Президент РК.

Ксения Давыдова, Астана

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