Послы ряда государств вручили Токаеву верительные грамоты

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда принял верительные грамоты чрезвычайных и полномочных послов девяти государств. Об этом 22 января 2025 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Верительные грамоты вручили:

посол Республики Кипр Петрос Накузис,

посол Японии Ясумаса Ииджима,

посол Китайской Народной Республики Хань Чуньлинь,

посол Австрийской Республики Андреа Бахер,

посол Буркина-Фасо Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба,

посол Лаосской Народно-Демократической Республики Сипхандон Ойбуабудди,

посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор,

посол Королевства Дании Йеспер Вар,

посол Республики Словения Аленка Сухадолник.

"Обращаясь к дипломатам с приветственной речью, президент подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на поддержку мира и безопасности как в глобальном масштабе, так и в регионе", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

Президент отметил, что Казахстан является активным игроком на международной арене, регулярно принимающим крупные мероприятия и встречи. Будучи крупнейшей экономикой региона, Казахстан активно привлекает инвестиции из различных стран, а его рынок открыт для экономического сотрудничества.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.

О том, что Австрия назначила нового посла в Казахстане, стало известно 10 января 2025 года.