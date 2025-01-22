Послы ряда государств вручили Токаеву верительные грамоты
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда принял верительные грамоты чрезвычайных и полномочных послов девяти государств. Об этом 22 января 2025 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.
Верительные грамоты вручили:
- посол Республики Кипр Петрос Накузис,
- посол Японии Ясумаса Ииджима,
- посол Китайской Народной Республики Хань Чуньлинь,
- посол Австрийской Республики Андреа Бахер,
- посол Буркина-Фасо Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба,
- посол Лаосской Народно-Демократической Республики Сипхандон Ойбуабудди,
- посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор,
- посол Королевства Дании Йеспер Вар,
- посол Республики Словения Аленка Сухадолник.
"Обращаясь к дипломатам с приветственной речью, президент подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на поддержку мира и безопасности как в глобальном масштабе, так и в регионе", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.
Президент отметил, что Казахстан является активным игроком на международной арене, регулярно принимающим крупные мероприятия и встречи. Будучи крупнейшей экономикой региона, Казахстан активно привлекает инвестиции из различных стран, а его рынок открыт для экономического сотрудничества.
В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.
О том, что Австрия назначила нового посла в Казахстане, стало известно 10 января 2025 года.
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