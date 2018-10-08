Деньги, собранные на лечение больной раком "Мисс Атырау", похитили неизвестные

Кто-то оплатил онлайн-покупки с помощью ее карты, а на следующий день пытался сделать покупку на 100 тысяч тенге.

20-летняя «Мисс Атырау-2015» Гаухар Касаева, которой поставили диагноз «саркома», опубликовала пост в Instagram, где рассказала, что неизвестные сняли с ее счета деньги, собранные на лечение, передает Zakon.kz.

"С самого начала я думала, что каждый день вечером буду выставлять отчеты о поступлении денег. В первый день отозвались очень много людей. Я всем безмерно благодарна! На следующий день с моего счета сделали онлайн покупки. Два раза. И я сразу же закрыла доступ на онлайн покупки. Через несколько часов, в те же сутки, пытались сделать покупку на сумму 100,000тг", - написала она.

Как отметила девушка, теперь она решила не афишировать собранную сумму, и как только соберется достаточно денег, сразу же поедет на лечение за границу.

Как ранее сообщалось в СМИ, после того, как девушке поставили страшный диагноз и сделали две операции в Казахстане, которые не принесли результата, был начат сбор денег на ее лечение в Южной Корее. Для этого ей необходимо собрать 30 тысяч долларов.

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