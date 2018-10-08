"Болашаковцы" смогут воспользоваться отсрочкой в отработке

В случае невозможности осуществления отработки, стипендиат обращается в Общество с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения обязательств.

Министр образования и науки РК подписал приказ от 18 сентября 2018 года «О внесении дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 октября 2013 года № 413 «О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак», передает Zakon.kz.

В частности, внесены дополнения в правила заключения договора на обучение/прохождение стажировки со стипендиатами, осуществления размещения стипендиатов, мониторинга успеваемости и осуществления трудовой деятельности стипендиатов, замены залогового имущества, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств стипендиатов, возмещения расходов, затраченных на стипендиата со дня вынесения Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом решения о присуждении международной стипендии «Болашак», включая оплату неустойки (штрафа).

Так, теперь в случае необходимости получения стипендиатом отсрочки на размещение, он должен обратиться в комиссию с заявлением с приложением документов, подтверждающих невозможность осуществления размещения. Отсрочка на размещение предоставляется комиссией на срок, не превышающий двух календарных лет со дня заключения договоров на обучение/прохождение стажировки.

Размещение стипендиатов на предмагистерскую подготовку или академическое обучение осуществляется не позднее одного календарного года со дня окончания языковых курсов.

В случае невозможности осуществления отработки, стипендиат обращается в Общество с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения обязательств по отработке с приложением подтверждающих документов. Общество вносит вопрос о предоставлении стипендиату отсрочки исполнения обязательств по осуществлению отработки на рассмотрение Республиканской комиссии в следующих случаях:

- продолжения обучения/прохождения стажировки за рубежом;

лечения заболевания, препятствующего осуществлению трудовой деятельности;

- сопровождения супруга или супруги, обучающихся или проходящих стажировку за рубежом;

- сопровождения супруга или супруги, являющихся государственными или военными служащими, и направленными на временную работу или прохождение службы за рубежом;

- беременности, а также при наличии на воспитании ребенка (детей) в возрасте до трех лет.

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