В России разыскивают родственников пострадавшего в ДТП казахстанца

Мужчина частично потерял память.

В редакцию сайта YK-news.kz обратился житель Новосибирской области с просьбой помочь отыскать родственников устькаменогорца, который попал в ДТП на территории Российской Федерации и уже полтора месяца лежит в больнице.

" Я прохожу курс лечения в Барабинской районной больнице. У нас в палате лежит Алексей Захарченко из вашего города. Недавно он начал приходить в себя. У него частичная потеря памяти", - написал россиянин.

По словам мужчины, он попытался самостоятельно разыскать родных пострадавшего, но не добился никаких результатов.

"Я нашел страницу Алексея в соцсети, но там нет его родственников. Написал его однокласснику из Усть-Каменагорска, однако пока ответа нет, — поделился мужчина. — Меня скоро выпишут, в больнице карантин, поэтому увидеться с Алексеем я не смогу. Помогите разыскать его родных".

Как сообщил россиянин, Алексей Захарченко находится в хирургическом отделении Барабинской центральной районной больнице, палата № 3.

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