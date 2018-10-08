Чиновники наживались за счет инвалидов в Жамбылской области

Облпрокуратурой проводятся досудебные расследования по фактам мошенничества, присвоения и растраты вверенного чужого имущества.

Результаты анализа состояния законности в сфере защиты прав граждан с ограниченными возможностями обсуждены на коллегии прокуратуры Жамбылской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Как показал проведенный анализ, деятельность уполномоченных органов организована ненадлежащим образом, тем самым ущемляются права инвалидов.

Так, по вине уполномоченных органов более 1 300 инвалидов недополучили положенные по закону протезно-ортопедические средства, детям-инвалидам не представлялось санаторно-курортное лечение.

С 222 инвалидов, работающих в организациях здравоохранения и образования, за два года незаконно удержано более 6,5 млн подоходного налога.

Сотрудники Центра занятости населения Т. Рыскуловского района растратили 700 тыс. тенге бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства инвалидов на социальные рабочие места. Виновные лица уже привлечены к уголовной ответственности по ч.1 ст.190 УК (мошенничество), ущерб восстановлен.

В этом же районе в течение четырех лет выплачивалась зарплата социальному помощнику инвалидов, который фактически никакой работы не выполнял (ущерб 1,9 млн. тенге). По этому факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.189 УК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

На сегодня по актам прокуратуры области возмещено 4 млн. тенге. Работа в данном направлении продолжается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!