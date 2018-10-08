Фотошоп в помощь. Художник рисует мир глазами ребенка

В детстве чудеса и открытия случаются на каждом шагу, даже если сейчас вы об этом не помните.

Голландский фотограф Эдриан Соммелинг (Adrian Sommeling) на своих снимках запечатлевает волшебные моменты детства, чтобы от них остались не только полузабытые воспоминания, но и живые фотографии. С помощью своего младшего сына Соммелинг на фотографиях воссоздает окружающий мир таким, каким его мог бы видеть каждый из нас в свои восемь лет, передает bigpicture.ru.

В интернете эти работы пользуются огромной популярностью, ведь желающих взглянуть на мир глазами ребенка немало. Профессиональной фотосъемкой Соммелинг занимается всего несколько лет, однако опыт работы веб-дизайнером и доскональное знание возможностей графического редактора Adobe Photoshop позволяют ему «преобразовывать» обычные снимки в такие запоминающиеся изображения.

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