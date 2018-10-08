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Фотошоп в помощь. Художник рисует мир глазами ребенка

В детстве чудеса и открытия случаются на каждом шагу, даже если сейчас вы об этом не помните.

Фото : bigpicture.ru8 октября 2018, 16:06

Голландский фотограф Эдриан Соммелинг (Adrian Sommeling) на своих снимках запечатлевает волшебные моменты детства, чтобы от них остались не только полузабытые воспоминания, но и живые фотографии. С помощью своего младшего сына Соммелинг на фотографиях воссоздает окружающий мир таким, каким его мог бы видеть каждый из нас в свои восемь лет, передает bigpicture.ru.

В интернете эти работы пользуются огромной популярностью, ведь желающих взглянуть на мир глазами ребенка немало. Профессиональной фотосъемкой Соммелинг занимается всего несколько лет, однако опыт работы веб-дизайнером и доскональное знание возможностей графического редактора Adobe Photoshop позволяют ему «преобразовывать» обычные снимки в такие запоминающиеся изображения.


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