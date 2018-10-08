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Нобелевскую премию по экономике присудили американцам

В отличие от других Нобелевских премий награду по экономике учредил не сам Альфред Нобель, а Банк Швеции.

Фото : НСН8 октября 2018, 16:23

В Стокгольме назвали лауреата Нобелевской премии по экономике. В этом году ее присудили американцам Уильяму Нордхаусу и Полю Ромеро, пишет Бизнес газета.

Отмечается, что Нордхаус и Ромер разработали методы, которые затрагивают самые фундаментальные и актуальные проблемы нашего времени: долгосрочный устойчивый рост мировой экономики и благосостояние населения мира.

«Их вклад дает нам фундаментальные сведения о причинах и последствиях технологических инноваций и изменения климата», — сказано в сообщении Нобелевского комитета.

В отличие от других Нобелевских премий награду по экономике учредил не сам Альфред Нобель, а Банк Швеции. Размер этой премии соответствует размеру остальных и в этом году составляет 9 млн шведских крон (около $ 1,12 млн).


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