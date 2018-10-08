Нобелевскую премию по экономике присудили американцам

В отличие от других Нобелевских премий награду по экономике учредил не сам Альфред Нобель, а Банк Швеции.

В Стокгольме назвали лауреата Нобелевской премии по экономике. В этом году ее присудили американцам Уильяму Нордхаусу и Полю Ромеро, пишет Бизнес газета.

Отмечается, что Нордхаус и Ромер разработали методы, которые затрагивают самые фундаментальные и актуальные проблемы нашего времени: долгосрочный устойчивый рост мировой экономики и благосостояние населения мира.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2018 г.

«Их вклад дает нам фундаментальные сведения о причинах и последствиях технологических инноваций и изменения климата», — сказано в сообщении Нобелевского комитета.

В отличие от других Нобелевских премий награду по экономике учредил не сам Альфред Нобель, а Банк Швеции. Размер этой премии соответствует размеру остальных и в этом году составляет 9 млн шведских крон (около $ 1,12 млн).

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