Кто избран депутатами Сената от Шымкента

Всего в выборах участвовали 6 кандидатов.

8 октября под председательством Б. Имашева состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РК об установлении итогов выборов депутатов Сената Парламента от Шымкента, а также об итогах выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших, передает Zakon.kz.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 9 августа 2018 года 5 октября состоялись выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента.

Всего в выборах участвовали 6 кандидатов, из них 2 человека – выдвинуты маслихатом города, 4 – в порядке самовыдвижения. По итогам выборов депутатами Сената избраны:

- на срок полномочий депутатов Сената, избранных 1 октября 2014 года - Сатыбалды Дархан Амангельдиевич, 1974 года рождения, безработный, казах, член партии «Нұр Отан»,

- на срок полномочий депутатов Сената, избранных 28 июня 2017 года - Бекназаров Нурлан Кудиярович, 1964 года рождения, секретарь маслихата города Шымкента, казах, член партии «Нұр Отан».

В соответствии со статьей 101 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» 28 октября текущего года пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших по 83 округам. Будут избраны 12 депутатов областных, 9 – городских, 62 – депутата районных маслихатов.

Всего было выдвинуто 284 кандидата, из них было зарегистрировано 249 кандидатов. В числе зарегистрированных кандидатов - 177 (71,1%) мужчин и 72 (28,9%) женщины. Среди зарегистрированных кандидатов представители 8 национальностей. Средний возраст кандидатов – 41,8 года. 219 кандидатов (88%) имеют высшее образование, 24 (9,6%) – среднее специальное и 6 (2,4%) – среднее. 13 (5,2%) – государственные служащие, 97 (39%) - работники государственных предприятий, 127 (51%) - работники коммерческих структур; 10 (4%) - работники политических партий и НПО; 1 (0,4 %) - временно не работающие, 1 (0,4%) – пенсионеры.

После завершения срока регистрации все зарегистрированные кандидаты приступили к предвыборной агитации, которая продлится до 00 часов 26 октября. В день предшествующий дню выборов и в день голосования предвыборная агитация запрещена.

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