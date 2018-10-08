Два автобуса столкнулись в Астане
На место прибыли четыре машины скорой помощи.
Фото : скриншот с видео8 октября 2018, 18:10
8 октября в Астане столкнулись два автобуса, сообщает Zakon.kz.
Авария произошла на пересечении улиц Сарыарка и Сейфуллина. По предварительной версии, один из автобусов неправильно заехал на остановку, из-за чего в него врезался другой.
На место прибыли сотрудники скорой помощи. Один из очевидцев утверждает, что пострадали дети.
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