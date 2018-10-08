Аблязов должен явиться в суд в Таразе

Назначено предварительное слушание по его делу.

Назначено предварительное слушание по уголовному делу в отношении Аблязова Мухтара Кабуловича, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.

В соответствии со статьями 319, 321 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, 8 октября к производству принято уголовное дело в отношении Аблязова Мухтара Кабуловича, преданного суду в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.ст. 28 ч. 3 - 96 ч. 2 п.п. «ж, з» - организация убийства, то есть противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму.

Предварительное слушание по делу назначено на 11.00 часов 12 октября, в открытом судебном заседании, в зале судебных заседаний специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.

Подсудимому Аблязову Мухтару Кабуловичу разъясняется, что ему необходимо явиться в назначенное время в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области, по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Абая 143 «а», для участия в предварительном слушании.

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