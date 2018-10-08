Главный школьный портал Казахстана подвергся хакерской атаке

Казахстанцев предупредили о возможной низкой скорости доступа к порталу "Kundelik".

Ведущий образовательный портал Казахстана Kundelik.kz подвергся хакерской атаке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

"Информационная система "Kundelik" в прошедший четверг, 4 октября 2018 г., подверглась хакерской DDOS атаке. Разработчики портала сообщают, что в настоящее время возможно значительное уменьшение скорости доступа к порталу и системе отчетности для государственных органов. АИС "Kundelik" в целях обеспечения защиты персональных данных пользователей располагается на серверах Национального оператора информатизации АО "Национальные информационные технологии" и защищается на уровне сервисов "электронного правительства". В настоящее время техническими специалистами АО "НИТ" и ведущими специалистами телекоммуникационных операторов (АО "Казахтелеком", РГП "ГТС", АО "Транстелеком", АО "Кселл" и другими) проводятся мероприятия по защите ряда информационных систем, включая портал Kundelik.kz, для полного устранения последствий атаки из вне, и восстановления скорости доступа к системам. То есть, данная сложившаяся ситуация не является предметом сбоя или каких-либо технических неполадок на стороне АО "НИТ", - сообщили в пресс-службе министерства.

По информации ведомства, в настоящий момент ведется совместная усиленная работа по противодействию DDOS атакам, поступающих из зарубежных стран.

Отмечается, что "все данные пользователей портала – персональная информация, отметки об успеваемости, посещаемости, домашние задания, — находятся в периметре информационной безопасности АО "НИТ" и не будут затронуты.

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