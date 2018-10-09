Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Участницу телешоу пригрозили убить из-за лишнего веса

Многие пользователи социальных сетей неоднократно называли девушку толстой и грозились убить ее из-за лишнего веса.

Фото : ITV9 октября 2018, 00:33

Участница британской версии музыкального шоу талантов X Factor Скарлетт Ли (Scarlett Lee) рассказала об угрозах онлайн-троллей. Об этом пишет The Sun.

По словам 20-летней Ли, многие пользователи социальных сетей неоднократно называли девушку толстой и грозились убить ее из-за лишнего веса.

«Мне угрожали убийством. Люди говорили, что моя мать вообще не должна была давать мне жизнь. Они говорили, что я толстая», — рассказала певица.

Справиться с негативными комментариями в соцсетях и сфокусироваться на успешном прохождении конкурса девушке помог ее наставник Саймон Коуэлл (Simon Cowell).

«Люди не понимают, что он хороший человек с большим золотым сердцем. Он так много заботится о людях. Саймон заставил нас чувствовать себя, как дома в Малибу», — отметила Ли.

Ранее участник X Factor Феликс Шеперд (Felix Shepherd) признался, что он трансгендер. Он отметил, что в подростковом возрасте пытался скрыть женскую фигуру, поэтому чуть не умер от анорексии.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты