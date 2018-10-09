Школьница едва не погибла из-за щепки в хлебе

Девочка не могла кушать, поворачивать головой и даже говорить.

В Костанае 14-летняя школьница едва не погибла, кушая хлеб. Дело в том, что в буханке помимо стандартных ингредиентов была деревянная щепка длиною в 3 сантиметра, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Инородный предмет застрял в горле. Однако, обнаружить это сразу не удалось даже врачам. После обращения родителей к медикам, школьнице порекомендовали пропить лекарство от простуды, рассказывает мама пострадавшей. Однако спустя 3 дня состояние ребенка резко ухудшилось. Девочка не могла кушать, поворачивать головой и даже говорить.

"На третий день, когда мы приехали в больницу, попросили, чтобы нам сделали ФГДС. Так как это была суббота, нам сказали, что врача нет, мы настояли на своем. Когда врач приехал, тут же было выяснено, что в горле находится инородное тело. Тут же меня направили подписывать документы, а ребенка оставили на столе. Под общим наркозом стали производить выемку", - рассказала мать пострадавшей Наталья Масальская.

Женщина пытается добиться наказания для производителя опасного хлеба. Наталья уже обратилась в суд. Первое заседание намечено на 10 октября.

"По данным нарушениям к индивидуальному предпринимателю были применены меры административного воздействия в виде штрафа, проведена разъяснительная работа, подготовлено предписание об устранении нарушений и требований законодательства в сфере санэпидблагополучия населения, по которым будет проведено опять обследование по выполнению данного предписания", - заявила главный специалист управления охраны общественного здоровья Костаная Светлана Жукова.

Оказалось, что соль в хлеб на предприятии добавляют в сухом виде, а не в растворе, как того требует технология, а программа производственного контроля до сих пор не утверждена.

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