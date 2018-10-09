С 1 января пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане

Пока неясно, куда казахстанцы должны нести пластиковые бутылки, стекло и бумагу, чтобы они наверняка пошли на переработку.

С 1 января пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать на полигонах, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

По задумке минэнерго, сырьё уйдет на переработку.

- Местные исполнительные органы совместно с бизнесом уже ведут работу по налаживанию необходимой инфраструктуры. Это, в частности, предусмотрение установки контейнеров для раздельного сбора, пунктов приёма вторсырья, а также строительство и введение в эксплуатацию мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий. В настоящее время в стране имеется порядка 130 предприятий в данной сфере, - прокомментировала главный эксперт Департамента управления отходами МЭ РК Динара Ажигалиева.

Пока неясно, куда казахстанцы должны нести пластиковые бутылки, стекло и бумагу, чтобы они наверняка пошли на переработку. Контейнеров для раздельного сбора мусора практически нигде нет. Поэтому отходы попадают в общий бак. А оттуда – прямиком на полигон.

Старый картон и использованная бумага для сортирующих компаний, словно редкий экземпляр популярного издания. Это товар номер один на рынке мусора. Макулатура отправляется на крупный алматинский завод по производству бумаги. Но только та часть, которая поступила в пункты приёма мусора. То, что люди кидают в обычный бак, смешав с другими отходами, переработать невозможно. В цене именно "чистые" отходы. А разбор мусорных пакетов казахстанцев для сортировщиков – дорогое удовольствие. Браться за них они не видят смысла, проще всё закопать.

- Получается, что энергозатрат выше, её нужно либо мыть уже тёплой водой, либо добавлять какую-то химию, что-то ещё. Сырьё поэтому становится дороже и как бы не очень привлекательным. Поэтому чем чище сырьё, тем лучше производителям, - сказал генеральный директор сортирующей компании г. Астаны Евгений Токушев.

На сегодня переработка мусора составляет всего 10%. Сможет ли она вырасти до 100, в Министерстве энергетики прогнозировать не берутся. А во что превратится запрет ввоза на свалку строительного мусора и пищевых отходов, вовсе неясно. Ещё через три года на полигонах планируют запретить и строительный, и пищевой мусор. Но с сортировкой и их сбытом будет ещё сложнее. Для перерабатывающих компаний эти отходы пока неинтересны.

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