Пенсионные накопления от колебаний курса Нацбанк защищать не будет

Размеры солидарной пенсии в Казахстане ежегодно индексируются с опережением уровня инфляции на 2%, а базовая пенсия и пособия ‒ пропорционально уровню инфляции.

Нацбанк Казахстана не будет защищать пенсионные накопления от колебаний курса доллара. Об этом финрегулятор и правительство просили депутаты. Аргументировали это тем, что из-за нестабильности на валютном рынке деньги казахстанцев обесцениваются, передает Zakon.kz со ссылкой КТК.

- Республика Казахстан гарантирует гражданам защиту их пенсионных накоплений в накопительной пенсионной системе от обесценивания в результате инфляции. Размеры солидарной пенсии в Казахстане ежегодно индексируются с опережением уровня инфляции на 2%, а базовая пенсия и пособия ‒ пропорционально уровню инфляции. Таким образом, покупательская способность пенсионных накоплений уже защищена государством от обесценивания, - сказал глава Нацбака Данияр Акишев.

У самих инициаторов, депутатов, по-прежнему иное мнение.

Айкын Конуров посчитал: деньги на индексацию можно взять из тех средств, которые страна получила от продажи нефти. С начала этого года, по данным мажилисмена, прибыль составила около трех триллионов тенге.

- На сегодня деньги вкладчиков компенсируются из бюджета. Мы это прекрасно знаем. Именно согласно официальному уровню инфляции. Но мы все прекрасно знаем, что уровень инфляции в большей степени не соответствует реальному уровню инфляции, - отметил депутат Мажилиса Парламента РК Айкын Конуров.

Индексация накоплений помогла бы не только населению сохранить свои сбережения, считают депутаты, но и вернуть доверие к Национальному банку. По мнению мажилисменов, прежде чем отказываться от идеи, было бы неплохо её протестировать.

Ранее казахстанские экономисты давали свою оценку предложению депутатов. Защищать деньги от обесценивания можно, говорили они. Главное - понимать, что если механизм будет запущен, средства на индексацию должны быть всегда. И в этом вопросе рано или поздно проявит себя зависимость страны от нефти. Если цена барреля обрушится, спасать накопления казахстанцев будет попросту не на что.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!