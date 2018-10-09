Бородатая женщина из Казахстана не хочет сбривать растительность

70-летняя пенсионерка Мархабат Тураева уже 35 лет носит бороду.

Самая известная в Казахстане бородатая женщина не решается сбрить растительность на лице, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

70-летняя пенсионерка Мархабат Тураева уже 35 лет носит бороду.

– Когда еду в гости к родственникам в соседнюю республику, пограничники меня без очереди пропускают на таможенном посту. Фотографируются со мной. Все на меня обращают внимание, оглядываются, - рассказала Мархабат.

Как оказалось, в семье Мархабат Тураевой по материнской линии бородатыми были все женщины. Но она – единственная, кто никогда не пытался избавиться от растительности. Она убеждена, что от этой процедуры может умереть. Ведь её бородатая сестра после бритья покинула мир раньше срока.

– Имам сказал не бриться. Ведь это дар Божий, иначе можешь заболеть, - убеждена женщина.

Однако врачи придерживаются другого мнения. Они советуют Мархабат Тураевой в срочном порядке пройти обследование.

– Это что может быть? Это патология надпочечников, андроген, продуцирующий опухоль, заболевание яичников. Именно недообследование и не лечение вот этих изменений гормональных может спровоцировать летальный исход, - прокомментировала врач-эндокринолог Базаркуль Камысбаева.

Но Мархабат Тураева к докторам не спешит. Ей надо в Москву, куда ее пригласили для участия в ток-шоу. В дальний путь ее провожают всем аулом. Односельчане надеются, что благодаря знаменитой землячке, в их селе появятся, наконец, питьевая вода и газ.

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