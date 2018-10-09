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Казахстанский фильм "Айка" вошел лонг-лист Оскара

Ленту представили от Казахстана в номинации "Лучший иностранный фильм".

Фото : Eurasia Film Production9 октября 2018, 09:00

Фильм "Айка" Сергея Дворцевого вошел в лонг-лист премии "Оскар", сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт премии.

Ленту представили от Казахстана в номинации "Лучший иностранный фильм".

Также, в числе претендентов на премию в этой категории, картина Константина Хабенского "Собибор", белорусская лента "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук, "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы, фильм китайского режиссера Цзян Вэня Hidden Man.

В мае стало известно, что фильм вошел в основную конкурсную программу Канн.

"Айка" – это история молодой эмигрантки из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве. Картина рассказывает о ее внутреннем росте, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает.

Главную роль исполнила Самал Еслямова - актриса родом из Северо-Казахстанской области. После учебы в Петропавловском колледже искусств она поступила в ГИТИС. У Сергея Дворцевого снимается второй раз: в "Тюльпане" у нее была одна из главных ролей.

На этом Каннском кинофестивале Самал Еслямова стала лучшей в категории "Лучшая актриса". И это произошло впервые в истории современного казахстанского кинематографа.


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