Назначен вице-министр энергетики РК

Им стал Анатолий Шкарупа.

Постановлением правительства Шкарупа Анатолий Валерьевич назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Ранее занимавший данный пост Б. Джаксалиев освобожден от занимаемой должности.

Анатолий Шкарупа родился в 1975 году в Алматинской области. В 1998 окончил Алматинский институт энергетики и связи по специальности «экономика и менеджмент в отраслях топливно-энергетического комплекса, инженер-экономист», в 2016 г. — Университет КАЗГЮУ по специальности «право».

Трудовую деятельность начал в 1998 г. ведущим специалистом в ОАО «KEGOK», где проработал до 2005 г., занимая должности начальника отдела, заместителя директора Департамента планирования и экономического анализа.

В 2005–2013 гг. работал в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий. Занимал должности директора Департамента по регулированию в сфере электро и теплоэнергетики, заместителя председателя Агентства.

2013–2014 гг. — председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ».

2015–2017 гг. — аким города Сарани Карагандинской области.

С мая 2017 г. до настоящего времени занимал должность заместителя акима Карагандинской области.

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