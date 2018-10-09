На 22% увеличилось количество туристов, приехавших в РК

Казахстанцы тоже все активнее путешествуют - выездной туризм обогнал прошлогодние показатели на 7%.

В первом полугодии туристические потоки как в страну, так и из страны, заметно увеличились, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Так, количество выездных туристов выросло за год на 7,1%, до 5 миллионов человек, въездных - сразу на 21,8%, до 4,2 млн человек. Кроме того, развивается и внутренний туризм - количество туристов увеличилось на 7%, до 2,4 млн человек.

Как отмечается, гостиницы, отели, кемпинги и прочие места размещения обслужили за первое полугодие 2,3 миллиона посетителей - на 4,8% больше, чем годом ранее.

Примечательно в то же время, что объем их услуг, напротив, сократился на 0,1%.

По данным агентства howmuch.net, в прошлом 2017 году туристы оставили в РК 1,78 миллиона долларов - страна на 78 месте из 143 в рейтинге по этому показателю. Для сравнения, в занимающих первое место в рейтинге США поступления от международного туризма достигли 210,75 млн долл, а в России, находящейся на 34 позиции - 8,95 млн долл.

По итогам полугодия в РК количество отелей и гостиниц, готовых принять гостей, достигло 3,2 тысячи - на 10,8% больше, чем год назад.

При этом количество мест в них увеличилось лишь на 8,1% - до 160 тысяч.

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