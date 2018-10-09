Получить или подтвердить инвалидность в Казахстане станет проще

Биртанов рассказал, как в министерстве решат проблемы людей с инвалидностью.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов отчитался о проделанной работе по вопросам соцзащиты инвалидов. Глава ведомства рассказал, какие меры принимает правительство для решения проблем с подтверждением статуса инвалида, а также необходимостью проходить десятки обследований, сообщает Zakon.kz.

По статистике, в Казахстане проживает более 622 тысяч инвалидов по следующим категориям: общая инвалидность, первичная инвалидность, дети – инвалиды до 18 лет, инвалиды I,II, III группы.

Первичная инвалидность за 2017 год составила: первая группа -32,6, вторая группа - 55,1, третья группа - 12,3 тысяч человек. Как отметил министр, сейчас есть несколько основных проблем среди инвалидов:

для некоторых категорий пациентов определены короткие сроки переосвидетельствования/пожизненного присвоения инвалидности, несоответствующие их объективному статусу, диагнозу и особенностям течения заболевания;

большой объем необходимого перечня обследования и консультации профильных специалистов, что затрудняет и удлиняет маршрут пациента;

проблемы в обеспечении сурдо-тифлотехническими и протезно-ортопедическими средствами (длительный срок изготовления протезов после ампутаций конечностей).

В качестве решения существующих недоработок в министерстве предложили расширить Перечень необратимых анатомических дефектов, при которых группа инвалидности или степень уровня профессиональной трудоспособности устанавливается без срока переосвидетельствования. А также сократить Перечень обязательных обследований и объективных данных для заполнения направления на МСЭ.

"Например, органические расстройства с умеренным снижением интеллекта. Из обязательных исключить заключение генетика, эндокринолога, окулиста. Заключение данных специалистов не отражается на степени инвалидизации", - сказал он на заседании правительства.

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