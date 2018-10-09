Казахстанцы могут посещать без визы 76 стран мира

Казахстан за три месяца опустился в рейтинге с 66-го на 69-е место.

В обновленном Индексе паспортов Henley & Partners Казахстан занял 69-е место, передает Zakon.kz.

Данные Индекса паспортов за четвертый квартал 2018 года показали, что самым «мобильным» является паспорт Японии. Граждане Японии могут посещать без визы 190 стран мира. Это рекордный показатель за все время существования Индекса. Три месяца назад Япония делила первое место с Сингапуром, но японцы получили безвизовый доступ в Мьянму, оставив Сингапур на втором месте (189 стран с безвизовым посещением). Германия, которая еще недавно была бессменным лидером Индекса, занимает 3-е место (188 стран). Такой же показатель у Южной Кореи и Франции. Четвертое место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия, Швеция.

«Казахстан за три месяца опустился в рейтинге с 66-го на 69-е место, но это произошло только за счет движения других стран. Граждане Казахстана по-прежнему могут посещать без визы рекордные для страны 76 государств. Такой же показатель у паспорта Намибии. В начале 2018 года гражданам Казахстана был открыт безвизовый доступ в 71 страну», - отмечает компания.

Россия занимает 47-е место в Индексе с безвизовым доступом в 119 стран мира, Азербайджан – 75-е место (66 стран), Узбекистан – 82-е место (59 стран).

Как отмечается, в этом году будут официально открыты две новые инвестиционные программы получения гражданства - Черногории и Молдовы. Паспорт республики Молдовы за десять лет поднялся в рейтинге на 20 позиций. В настоящий момент безвизовый режим у Молдовы заключен с 122 странами. Паспорт Черногории позволяет путешествовать без визы в 123 страны мира.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

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